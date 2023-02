HIGH SCHOOL BASKETBALL: Tuesday, February 21st

COLUMBUS, Ga. (WTVM) - See the video above for highlights and scores from west Georgia and east Alabama.

Georgia state playoffs first round: Lithonia 58, Northside 57 (GHSA 5A boys); Northside 84, Lithonia 9 (GHSA 5A girls); Hardaway 71, West Laurens 29 (GHSA 4A girls); Carver 102, Upson-Lee 34 (GHSA 3A girls); Brookstone 58, Bethlehem Christian 55 (GIAA AAAA boys); Brookstone 39, Mount de Sales 32 (GIAA AAAA girls); Pacelli 53, Bethlehem Christian 49 (GIAA AAAA girls).

AHSAA 2A girls region final: Lanett 52, Ider 46.

