The top performers in the NBA yesterday, including leaders in several different statistics, are available below.

December 8 Points Leaders

Name Team Opponent Points Franz Wagner Magic Pistons 27 Paolo Banchero Magic Pistons 24 Cade Cunningham Pistons Magic 21 Killian Hayes Pistons Magic 16 Cole Anthony Magic Pistons 16 Alec Burks Pistons Magic 14 Goga Bitadze Magic Pistons 13 Gary Harris Magic Pistons 11 Bojan Bogdanovic Pistons Magic 9 Marvin Bagley III Pistons Magic 9

December 8 Rebounds Leaders

Name Team Opponent Rebounds Goga Bitadze Magic Pistons 8 Killian Hayes Pistons Magic 7 Isaiah Stewart Pistons Magic 6 Anthony Black Magic Pistons 5 Moritz Wagner Magic Pistons 5 James Wiseman Pistons Magic 5 Marvin Bagley III Pistons Magic 5 Caleb Houstan Magic Pistons 4 Joe Ingles Magic Pistons 4 Paolo Banchero Magic Pistons 4

December 8 Assists Leaders

Name Team Opponent Assists Cade Cunningham Pistons Magic 6 Cole Anthony Magic Pistons 6 Joe Ingles Magic Pistons 5 Killian Hayes Pistons Magic 4 Anthony Black Magic Pistons 3 Franz Wagner Magic Pistons 3 Isaiah Stewart Pistons Magic 2 Goga Bitadze Magic Pistons 2 Paolo Banchero Magic Pistons 2 Ausar Thompson Pistons Magic 2

December 8 Blocks Leaders

Name Team Opponent Blocks Goga Bitadze Magic Pistons 4 Joe Harris Pistons Magic 1 Killian Hayes Pistons Magic 1 Kevin Knox Pistons Magic 0 Jaden Ivey Pistons Magic 0 Marcus Sasser Pistons Magic 0 James Wiseman Pistons Magic 0 Cade Cunningham Pistons Magic 0 Alec Burks Pistons Magic 0 Bojan Bogdanovic Pistons Magic 0

December 8 Steals Leaders

Name Team Opponent Steals Gary Harris Magic Pistons 2 Paolo Banchero Magic Pistons 2 Ausar Thompson Pistons Magic 1 Cade Cunningham Pistons Magic 1 Bojan Bogdanovic Pistons Magic 1 Chuma Okeke Magic Pistons 1 Marvin Bagley III Pistons Magic 0 Marcus Sasser Pistons Magic 0 James Wiseman Pistons Magic 0 Alec Burks Pistons Magic 0

December 8 3-Point Leaders

Name Team Opponent 3PM Caleb Houstan Magic Pistons 2 Gary Harris Magic Pistons 2 Joe Ingles Magic Pistons 2 Franz Wagner Magic Pistons 2 Cade Cunningham Pistons Magic 2 Alec Burks Pistons Magic 2 Cole Anthony Magic Pistons 1 Jett Howard Magic Pistons 1 Bojan Bogdanovic Pistons Magic 1 Isaiah Stewart Pistons Magic 1

